Mann beleidigt Frau im Drive-In in Günzburg

Eine 41-Jährige wollte gerade ihre Bestellung aufgeben, als der Mann hinter ihr sie beschimpfte. Die Polizei ermittelt.

Im Drive-In-Bereich eines Schnellrestaurants in der Ulmer Straße ist es am Mittwochmittag zu einer Beleidigung gekommen. Wie die Polizei Günzburg berichtet, stand die 41-jährige Geschädigte kurz nach 12 Uhr mit ihrem Fahrzeug in der Warteschlage und gab gerade ihre Bestellung auf. Von hinten soll dann ein bislang unbekannter Mann gerufen haben, sie solle schneller machen und die Frau noch mit einem Schimpfwort beleidigt haben. Da nach Angaben der Polizei entsprechende Videoaufzeichnung vorliegen, dürfte sich die weitere Aufklärung des Sachverhalts als unproblematisch erweisen. (AZ)