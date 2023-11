Günzburg

Mann gibt sich als Elfjährige aus: Kinderpornos vom Firmen-PC aus verschickt

Plus Ein 42-jähriger Familienvater gibt sich im Internet als Elfjährige aus. Warum er trotz einer Vorverurteilung in gleicher Sache um eine Haftstrafe herumkommt.

"Ich schäme mich immer noch", stammelte der Angeklagte, "dass ich zum zweiten Mal so einen Scheiß gemacht hab." Dafür sollte der 42-Jährige, wenn es nach der Staatsanwaltschaft gegangen wäre, mehrere Jahre in den Knast. Doch das Günzburger Schöffengericht kam dem nicht nach. Und das, obwohl der Mann sich in einem Internetportal unter dem Benutzernamen "schülerinnackt" als Elfjährige ausgegeben und üble Bilder von minderjährigen Mädchen über einen Firmencomputer an andere Chat-Teilnehmer verschickt hatte.

Der Elektroinstallateur war aufgeflogen, als das Hamburger Landeskriminalamt vom Betreiber des Chatportals einen Hinweis auf die Rechneradresse bekommen hatte, der bei einem Unternehmen im südlichen Landkreis steht. Fast parallel dazu hatte die Firma bei einem Software-Update die strafbaren Dateien entdeckt und die Krumbacher Polizei darüber informiert. Ein Abgleich der infrage kommenden Personen und eine Kontrolle in der Elektronik-Werkstatt brachten den entscheidenden Hinweis auf den Täter. Auf zwei Laptops stellten die Fahnder einige kinder- und jugendpornografische Dateien fest, die minderjährige Mädchen aber sogar Kleinkinder in aufreizenden Posen oder beim Sex mit Erwachsenen zeigten.

