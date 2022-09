Mann im Streit den Daumen verdreht

Als zwei Männer sich an einer Tankstelle streiten, will ein Dritter schlichten und das Duo voneinander trennen. Dabei wird er verletzt.

Zu der Auseinandersetzung ist es am vergangenen Freitag gegen 23.45 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Hauptstraße in Günzburg gekommen. Ein 29-Jähriger und ein 27-Jähriger gerieten laut Polizei in eine verbale Streitigkeit.

Als ein dritter Mann die beiden Kontrahenten trennen wollte, verdrehte der 27-Jährige diesem den linken Daumen. Der Mann erlitt dadurch eine Daumenfraktur. Gegen den 27-Jährigen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung ein. (AZ)