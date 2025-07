Mann in Günzburg versucht, mit falschem Urin Drogentest zu bestehen

Ein Mann hat am Mittwoch versucht, mit falschem Urin einen Drogentest zu bestehen. Laut Polizei kontrollierte am frühen Mittwochnachmittag eine Streifenbesatzung einen 39-jährigen Fahrzeugführer im Bereich der Ulmer Straße in Günzburg. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Bei der anschließenden Überprüfung versuchte der Mann schließlich, mittels falschen Urins über den Betäubungsmitteleinfluss hinwegzutäuschen. Dieses bemerkten die Beamten jedoch rechtzeitig. Nach einem Vortest stellte sich heraus, dass er vor Fahrantritt vermutlich Cannabis und Amphetamin konsumierte. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeldverfahren. (AZ)

