Mann kauft "Hilfsbedürftigem" in Günzburg Essen und wird bedroht

Ein Günzburger sieht einen Mann vor einem Supermarkt sitzen. Da er hungrig aussieht, kauft er ihm einige Lebensmittel. Zum Dank wird er mit dem Tod bedroht.

Die Gutmütigkeit eines Günzburgers hat ein Mann am Montagnachmittag schamlos ausgenutzt. So schreibt es die Polizei in ihrem Bericht. Der hilfsbereite Bürger nahm den 33-Jährigen vor einem Lebensmittelmarkt in Günzburg wahr. Da dieser hungrig schien, kaufte der Mann ihm einige Lebensmittel im Supermarkt ein. Doch danach soll der 33-Jährige den hilfsbereiten Mann des Diebstahles seines Ausweisdokuments bezichtigt haben und ihn zudem mit dem Tod gedroht haben.

Der Mann ist bereits vor einem anderen Supermarkt in Günzburg aufgefallen

Bereits eine Stunde zuvor habe sich der 33-Jährige in der Nähe eines anderen Verbrauchermarktes gleichfalls ungebührend benommen, berichten die Beamtinnen und Beamten. Dort ging er auf eine Person zu und nahm deren neben sich abgestellte Tasche mit Tabak und Pfandflaschen an sich. Nach einem Streitgespräch gab der scheinbar Hilfsbedürftige die Gegenstände dem rechtmäßigen Besitzer zurück. Allerdings rannte der Mann dem Besitzer nach Verlassen der Örtlichkeit hinterher und schubste ihn so kräftig, dass er mit dem Kopf gegen die Eisenstange eines Verkehrsschildes prallte. Der Rettungsdienst versorgte den leicht verletzten Mann. (AZ)