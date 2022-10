Mann konfrontiert Randalierende und wird beleidigt

Ein Zeuge hat drei Personen beobachtet, die in der Maria-Theresia-Straße in Günzburg Mülltonnen umgeworfen haben. Die Polizei ist auf der Suche nach Hinweisen.

In der Maria-Theresia-Straße in Günzburg hat ein Zeuge drei bislang unbekannte Täter beobachtet, die dort Mülltonnen umwarfen. Als der Zeuge diese drei Personen auf ihr Fehlverhalten ansprach, beleidigten sie den Zeugen. So berichtet es die Polizei Günzburg. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung nach den drei Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg.

Wer hat die Tat in Günzburg beobachtet?

Zeugen und Zeuginnen, die Angaben zu den Tätern machen können beziehungsweise den Vorfall ebenfalls beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)