Mann lässt Geldbeutel in Metzgerei liegen - Dieb greift zu

Ein 62-jähriger Mann lässt beim Einkaufen in Günzburg sein Portemonnaie liegen. Ein Unbekannter entwendet es sofort.

Am Freitag zwischen 13.15 und 13.45 Uhr ist an der Theke einer Metzgerei in der Augsburger Straße in Günzburg ein Geldbeutel gestohlen worden. Ein 62-jähriger hatte laut Polizei beim Einkaufen seinen Geldbeutel im Tatzeitraum auf der Auslage der Metzgerei liegen lassen. Als er das Fehlen bemerkte, kehrte er zur Metzgerei zurück. Der Geldbeutel wurde jedoch zwischenzeitlich von einem bislang unbekannten Täter entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/919-0 zu melden. (AZ)