Mann lässt vor Walkerin seine Hose herunter

Eine Begegnung der unangenehmen Art hat eine Frau auf ihrer Walkingrunde in Günzburg gemacht. Ein Unbekannter hat sich vor ihr entblößt.

Am Sonntagmorgen teilte eine Frau der Polizei mit, dass ihr zum zweiten Mal auf ihrer Walkingrunde am Waldweg im Bereich der Schwarzäckerstraße ein Mann begegnet ist, der sie belästigt habe. Während dieser bei der ersten Begegnung noch nach einem Date gefragt habe, zeigte er ihr am Sonntagmorgen sein erigiertes Glied vor.

Der Unbekannte ist etwa 40 Jahre alt, hat eine hagere kleine Statur und spricht gebrochen deutsch. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter 08221/919-0 zu melden. (AZ)