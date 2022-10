Mann legt Polizei nach Trunkenheitsfahrt gefälschtes Dokument vor

Wofür ein betrunkener Fahrer in Günzburg nun alles einstehen muss. Und warum ihm zweimal Blut abgenommen worden ist.

Am Samstagabend ging bei der Polizeiinspektion Günzburg die Mitteilung über einen betrunkenen Autofahrer ein. Die Streifenbesatzung fand nur das geparkte Auto. Mithilfe von Zeugenaussagen ermittelten die Beamten den verantwortlichen Autofahrer. Bei der anschließenden Aufnahme des Sachverhalts zeigte der Mann den Polizisten ein vollkommen gefälschtes Ausweisdokument. Wegen der festgestellten Alkoholisierung und der Möglichkeit des Nachtrunks wurden zwei Blutentnahmen durchgeführt. Zudem bestand für den benutzten Wagen keine gültige Zulassung. Und der Fahrer war nicht in Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Die "Echtpersonalien", wie es die Polizei in ihrem Bericht ausdrückt, konnten letztlich geklärt werden. Den Mann erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Urkundenfälschung, Fahrens ohne Führerschein und eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz. (AZ)