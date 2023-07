Mann mit drei Promille in Schlangenlinien auf A8 bei Günzburg unterwegs

Die Polizei hat Sonntagnacht einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Bluttest zeigte drei Promille an. Nun wird gegen den Mann ermittelt.

Sonntagnacht ist auf der A8 Richtung Günzburg ein Auto in Schlangenlinien unterwegs gewesen. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer teilte dies per Notruf bei der Verkehrspolizei Günzburg mit, die sogleich nach dem Pkw fahndete. Sie wurden auch recht schnell fündig und hielten das verdächtige Fahrzeug in Günzburg außerhalb der Autobahn zur Kontrolle an. Da der 35-jährige Fahrzeugführer stark nach Alkohol roch, wurde ihm ein Alkoholtest angeboten.

Nach Alkoholfahrt auf der A8 wird gegen Fahrer ermittelt

Das Ergebnis war dann auch wohl der Grund für die Schlangenlinien. Der Schnelltest zeigte laut Bericht der Beamten einen Wert von etwa drei Promille an, weshalb die Polizei eine Blutentnahme anordnete und den Führerschein sicherstellte. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und die Fortsetzung der Schlangenlinienfahrt unterbunden. (AZ)