Mann mit "verbotener Kräutermischung" in Hundekotbeuteln unterwegs

Ein Mann ruft die Polizei, weil er zwei Personen beobachtet, die etwas in Hundekottüten verpacken und damit Richtung Stadtmitte laufen. Eine Streife wird fündig.

Ein Beobachter eines Rauschgiftverkaufs im Steppachweg hat diesen am Dienstagnachmittag über den polizeilichen Notruf gemeldet. Der Mitteiler hatte laut Polizeibericht zwei Personen dabei gesehen, wie sie etwas in Hundekottüten verpackt und sich anschließend Richtung Stadtmitte bewegt haben. Beamte der Polizei Günzburg trafen im Rahmen der veranlassten Fahndung einen 43-Jährigen an und unterzogen ihn einer Kontrolle. Die Streifenbeamten stellten den Beutel sicher und fanden darin eine kleine Menge einer drogenähnlichen, verbotenen Kräutermischung. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf. (AZ)