Mann schlägt in Günzburg mit einer Holzlatte auf Polizeibeamte ein

In der Nacht von Sonntag auf Montag randalierte ein Mann auf einem Parkplatz. Der 35-Jährige lässt sich von der Polizei kaum beruhigen.

Am frühen Montagmorgen gegen 3.45 Uhr meldete ein Mitarbeiter des Postfrachtzentrums in der Ferdinand-Porsche-Straße in Günzburg, dass er gerade einen Mann beobachte, der mit einer Holzlatte auf ein geparktes Auto einschlage. Als eine Polizeistreife eintraf, versuchte der Mann zu Fuß zu fliehen, die Beamten holten ihn aber ein. Der Aufforderung, die Holzstange fallen zu lassen, kam er nach Angaben der Polizei nicht nach. Daraufhin setzte ein Beamter Pfefferspray ein.

Der Mann versuchte nun erneut zu flüchten, wurde wiederum eingeholt, wobei er diesmal mit der Holzlatte in Richtung der Beamten schlug und eine Beamtin am Knie traf. Schließlich konnte der Mann am Boden fixiert und ihm die Holzlatte abgenommen sowie Handfesseln angelegt werden. Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, hatte der Mann auf sein eigenes Auto eingeschlagen. Der 35-Jährige musste aufgrund seiner Verfassung in eine Fachklinik eingewiesen werden.

500 Euro Sachschaden an Auto in Günzburg

Der 35-Jährige wurde nicht verletzt, beide eingesetzten Beamten hatten Hautabschürfungen. Der selbstverursachte Schaden am Auto des Mannes beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zudem wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand, Körperverletzung sowie tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (AZ)