Mann soll Frau am Bahnhof Günzburg bedroht haben

Eine Frau habe einen Mann am Gleis in Günzburg darum gebeten, leiser zu telefonieren. Laut Polizeibericht seien daraufhin Beleidigungen und Bedrohungen gefolgt.

Die Polizei Günzburg berichtet, dass am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr eine Frau am Bahnhof im Bereich des Wartebereichs des Gleises zwei von einem bisher unbekannten Mann bedroht und beleidigt worden sein soll. Sie habe ihn darum gebeten, sein Telefonat etwas leiser zu führen. Daraufhin folgten laut Polizeibericht die Beleidigungen. Anschließend soll der Mann in einen Zug in Richtung Ulm eingestiegen sein. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190, in Verbindung zu setzen. (AZ)

