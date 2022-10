Mann stößt auf Flucht nach Ladendiebstahl Kinderwagen um

Ein Mann flüchtet nach einem Ladendiebstahl in einem Günzburger Verbrauchermarkt und rempelt dabei einen Kinderwagen um.

Ein bisher unbekannter Täter befand sich am Samstagmittag in einem Verbrauchermarkt in der Augsburger Straße in Günzburg. Als er den Kassenbereich passierte, vermutete ein Mitarbeiter des Marktes wegen des Verhaltens des Mannes einen Ladendiebstahl und sprach ihn an. Der Unbekannte flüchtete daraufhin zu Fuß. Der Mitarbeiter des Verbrauchermarktes nahm die Verfolgung auf, dem Dieb gelang jedoch die Flucht. Dabei stieß der Täter einen Kinderwagen um. Das Kind blieb glücklicherweise unverletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von dem Diebstahl von mindestens einer Schachtel Zigaretten ausgegangen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, sich telefonisch unter der Nummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)