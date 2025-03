Mann stürzt auf der Flucht vor der Polizei

Ein Mann hat am Freitagabend am Günzburger Bahnhof versucht, vor der Polizei zu fliehen. Wie die Polizei mitteilt, lag gegen den 36-Jährigen ein Haftbefehl aus einem früheren Strafverfahren vor. Die Beamten erkannten den Mann und sprachen ihn an. Er versuchte zu flüchten, stürzte jedoch nach wenigen Metern und wurde verhaftet. Die Polizei teilt weiter mit, dass bei der anschließenden Durchsuchung Drogen in Form von Methamphetamin in geringer Menge bei ihm gefunden wurden. Nun sieht sich der 36-Jährige einem weiteren Strafverfahren gegenüber. (AZ)

