Mann stürzt in Günzburg von einer Leiter und muss ins Krankenhaus

Ein Arbeiter stürzt auf dem Firmengelände „Im Wasserburger Ried“ von einer Leiter etwa drei Meter zu Boden.

In den Vormittagsstunden des Montages ist ein 52-jähriger Arbeiter auf dem Firmengelände „Im Wasserburger Ried“ auf eine Leiter gestiegen, um an das Lager zu gelangen. Als der Beschäftigte das Ende der Leiter erreicht hatte, stellte er einen Fuß auf die dortige Plattform. Hierbei rutschte die Leiter weg und der Mann stürzte aus einer Höhe von etwa drei Metern zu Boden. Zur Überprüfung der Verletzungen wurde der 52-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)