Mann verliert nach Attacke eines Unbekannten das Bewusstsein

Fußgängerin findet das 20 Jahre alte Opfer nach dem Angriff in Günzburg auf einer Bank mit einer blutigen Nase.

Eine aufmerksame Passantin wurde am Freitagabend gegen 20.45 Uhr auf einen 20-Jährigen mit einer blutigen Nase auf einer Bank im Geisloher Weg aufmerksam. Nach eigenen Angaben wurde der Geschädigte in der Augsburger Straße von einem unbekannten Täter von hinten angegriffen und mit der Faust auf die Nase geschlagen. Direkt nach dem Schlag habe er das Bewusstsein verloren. Der Geschädigte wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung von dem Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Bislang sind keine Hinweise auf den Täter bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, bei der Polizeiinspektion Günzburg anzurufen, Telefon 08221/919-0. (AZ)