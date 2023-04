Mann versucht in der Notaufnahme Medikamente zu stehlen

In einem unbeobachteten Moment öffnet ein Mann in der Kreisklinik Medikamentenschränke. Er wird jedoch erwischt.

Am Donnerstagmittag kam es in der Notaufnahme des Klinikums Günzburg zu einem versuchten Diebstahl von Medikamenten. Ein 39-Jähriger öffnete laut Polizei in einem unbeobachteten Moment Medikamentenschränke in mehreren Behandlungszimmern. Als er dabei erwischt wurde, verließ er das Krankenhaus und wurde kurze Zeit später von einer Rettungswagenbesatzung auf dem Krankenhausgelände angetroffen.

Die hinzugerufene Polizei konnte bei dem 39-Jährigen eine geringe Menge Betäubungsmittel auffinden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Er wurde wegen versuchten Diebstahls und dem unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln angezeigt. (AZ)