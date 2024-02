Mann will mit Flex Zigarettenautomat aufbrechen und wird ertappt

Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter des BKH Günzburg hört laute Flexgeräusche. Dann entdeckt er einen Mann mit einer Akkuflex an einem Zigarettenautomaten.

In den frühen Morgenstunden des Dienstags hat ein aufmerksamer Sicherheitsdienstmitarbeiter des Bezirkskrankenhauses Günzburg laute Flexgeräusche gehört. Als er der Ursache auf den Grund gehen wollte, konnte er einen Mann beobachten, der sich mit einer Akkuflex an einem der Zigarettenautomaten auf dem Gelände zu schaffen machte. Der Sicherheitsdienstmitarbeiter verständigte über Notruf die Polizei.

Mehrere Streifen fuhren an die Örtlichkeit und trafen hier tatsächlich noch den Automatenaufbrecher auf frischer Tat an. Sie nahmen ihn daraufhin vorläufig fest. Dem Mann war es laut Bericht der Beamten bis dahin nicht gelungen, den Automaten zu öffnen, es entstand aber ein Sachschaden von rund 1000 Euro an dem Automaten. Den 35-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige. (AZ)