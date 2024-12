Mann will Wurst und Schnaps stehlen und wird erwischt

Einem Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes in der Maria-Theresia-Straße ist aufgefallen, wie ein Mann im Laden eine Flasche Schnaps und eine Packung Wurst in seinen Hosentaschen verstaute. An der Kasse bezahlte der Mann dann andere Artikel. Nach der Kasse sprach der Mitarbeiter den Mann an und verständigte die Polizei. Den 29-jährigen Ladendieb erwartet nun eine Strafanzeige, das Diebesgut im Wert von knapp 30 Euro konnte sichergestellt werden, berichtet die Polizei am Dienstag. (AZ)

Schnaps Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Maria-Theresia-Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis