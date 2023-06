Mann wird angeblich beim Surfen gefilmt und anschließend erpresst

Angeblich filmte der Absender einer Mail einen Mann beim Surfen im Netz. Um die Veröffentlichung zu verhindern, sollte dieser tief in die Tasche greifen.

Am Donnerstag hat ein Mann Anzeige bei der Polizei Günzburg erstattet, weil er eine erpresserische E-Mail erhalten hatte. Der Absender der E-Mail gab nach Angaben der Polizei an, den Geschädigten beim Surfen im Internet gefilmt zu haben und drohte das Video zu veröffentlichen, wenn der Geschädigte nicht 1400 Euro in Bitcoins zahlen würde. Der Mann zahlte den Betrag nicht und erstattete stattdessen Anzeige. (AZ)