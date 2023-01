Mann wird bei Günzburger Tankstelle mit Glasflasche geschlagen

Ein 22-Jähriger wird in Günzburg von einem Unbekannten attackiert. Als sein Begleiter schlichten möchte, wird auch er geschlagen.

Am Sonntag gegen 5 Uhr kam es bei der Tankstelle in der Wilhelm-Maybach-Straße in Günzburg zu einer Körperverletzung. Hierbei wurde ein 22-Jähriger im Rahmen einer Auseinandersetzung von einem unbekannten Täter mit einer Flasche gegen den Hinterkopf geschlagen. Als eine 23-jährige Begleitperson des Geschädigten nach Angaben der Polizei dazwischenging, um den Streit zu schlichten, wurde auch diese von dem Mann ins Gesicht geschlagen. Nach der Tat flüchtete der Unbekannte. Die beiden Geschädigten erlitten leichte Verletzungen. Zeugen, welche Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefonnummer 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)