Mann wird in Günzburg von Hund gebissen

Der Besitzer des schwarzen Schäferhundmischlings maß der Zwischenfall keine Bedeutung bei. Er ging laut Polizei nicht dazwischen, hatte sein Tier auch nicht an der Leine.

Ein 33-Jähriger ging am Freitagabend mit seinem angeleinten Hund in der Günzburger Hofgasse spazieren, als sein Hund von einem freilaufenden Hund angegriffen wurde. Als der Geschädigte dazwischenging und seinen Hund nach oben hob, wurde er von dem fremden Hund in den Finger gezwickt. Der Mann erlitt dadurch Schmerzen, glücklicherweise aber keine Verletzungen, berichtet die Polizei.

Die Günzburger Polizei sucht Zeugen

Nach den Schilderungen des Geschädigten befand sich der Hundebesitzer des fremden Hundes, ohne in die Situation einzugreifen, in unmittelbarer Nähe. Der Hundebesitzer ist unbekannt. Bei seinem Hund soll es sich um einen schwarzen Schäferhund-Mischling handeln.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu dem unbekannten Hundebesitzer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg zu melden, Telefon: 08221/919-0. (AZ)