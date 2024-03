Mann wird in Günzburger Parkanlage attackiert

Scheinbar willkürlich wird ein Mann in einer Günzburger Parkanlage von einem Fremden angegriffen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein 38-jähriger Mann meldete am Freitagmorgen, dass er kurz zuvor von einem Unbekannten in einer Parkanlage in Günzburg angegriffen wurde. Der Geschädigte konnte sich laut Polizeiangaben gegen die Schläge des Unbekannten zwar wehren und blieb so unverletzt, jedoch wurde die Brille des Mannes beschädigt.

Polizei in Günzburg sucht nach dem Täter

Der Täter war etwa 30 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, schlank und komplett schwarz gekleidet, teilt die Polizeiinspektion Günzburg mit. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, dies unter der 08221-9190 bei der Günzburger Polizei anzugeben. (AZ)