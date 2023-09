Günzburg

Mann zeigt Ex-Freundin wegen Nötigung an – und widerspricht sich komplett

Plus Die Ex soll ihn auf dem Parkplatz der gemeinsamen Arbeitsstelle abgefangen und mehrmals im Straßenverkehr genötigt haben. Vor Gericht ist seine Schilderung anders.

Wenn man sich nach Ende einer Beziehung vor Gericht wieder sieht, bedeutet das meist nichts Gutes. In diesem Fall vor dem Günzburger Amtsgericht ging es um Taten, die eine 53-jährige Angeklagte ihrem Ex-Freund nach der Trennung zugefügt haben soll. Als "sehr belastend" bezeichnete der 37-jährige Zeuge aus dem südlichen Landkreis die Zeit seit Herbst 2022. Doch das Gericht hatte erhebliche Zweifel an seinen Ausführungen.

Warum soll der Mann seine Ex bei der Krumbacher Polizei angezeigt haben?

In einer Vernehmung bei der Polizei schilderte er es so: Auf dem Parkplatz am gemeinsamen Arbeitsplatz soll sie ihn einige Monate nach der Trennung abgepasst haben und vor ihm gefahren sein. Sie soll ihn bis zum Stillstand abgebremst haben. Sodann hätte die Angeklagte den Geschädigten aufgefordert, mit ihr zu sprechen, was in der Folge auch kurz geschah. Auf der weiteren Fahrt soll die Frau ihn dann überholt und erneut von anfänglich 70 km/h bis zum Stillstand abgebremst haben. Verteidiger Florian Englert machte im Saal gleich deutlich: "Die Vorfälle gab es so nicht." Er und seine Mandantin konnten das auch beweisen. An dem besagten Tag war die Frau mit einem anderen Auto, als der Mann angegeben hatte, auf der Arbeit – außerdem hatte eine Kollegin die 53-Jährige nach der Schicht nach Hause gefahren, da diese während der Arbeit Erkältungssymptome und Fieber zeigte.

