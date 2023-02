Mannheimer Multikulti mit Bülent Ceylan im Forum am Hofgarten

Plus Der türkisch-badische Komiker Bülent Ceylan brilliert in Günzburg mit seinem aktuellen Programm "Luschtobjekt". Warum Ceylan sogar als Opernbariton taugen würde.

Dieser Mann liebt sein Publikum und sein Publikum liebt ihn. Das zeigte sich beim Auftritt des Komikers Bülent Ceylan im Günzburger Forum. Zu Beginn bekam er von einer Zuschauerin türkische Smarties geschenkt. In der zweiten Hälfte unterbrach er die Show, um sich mit den Kindern im Publikum fotografieren zu lassen. Immer wieder erntete er Lachsalven und großen Applaus.