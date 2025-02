Maria-Theresia trifft Mozart

Auf Einladung der Internationalen Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation hatten die Chorschülerinnen und Chorschüler der Maria-Theresia-Mittelschule in Günzburg vergangenen Samstag ihren großen Auftritt beim Musikevent Toujours Mozart 2025 im Münchner Künstlerhaus. „Bona nox“, „Eine kleine Nachtmusik“, „Der Vogelfänger bin ich ja“ und „Das klinget so herrlich“ standen für den Schulchor auf dem Programm. Der voll besetzte Festsaal des Künstlerhauses quittierte den sehr gelungenen und äußerst sympathischen Chorauftritt mit großem Applaus für Leistung, Mut und Einsatz der Günzburger Schüler. Auch die beiden hochprofessionellen Chorpädagoginnen der Maria-Theresia-Mittelschule Christine Lerch und Ingrid Faul zeigten sich vom Auftritt ihres Schulchores schwer beeindruckt, da sie erst nach Weihnachten mit den Vorbereitungen auf dieses Musikevent starten konnten. „Singen ist Gymnastik für die Seele, gerade auch in unserer medienüberladenden, stressigen Zeit haben unsere Schülerinnen und Schüler gezeigt, dass sie durchaus kreativ und engagiert tätig sein können“, so Christine Lerch. Besonders ausgezeichnet hat sich auch das Günzburger Solisten-Duo Emir Cosgun und Mertcan Günay mit einem zweistimmigen Mozart Medley. Glückwünsche für den Auftritt kamen auch von Stiftungsgründer Erich Fischer, dem das Projekt Musik an Schulen ein richtiges Herzensprojekt ist und der somit den Chorschülerinnen und Schülern einen unvergesslichen „Schulsamstag“ beschert hat. Das Schulleitungsteam um Ralf Klügl und Simone Kittner-Staib bedankt sich neben der Stiftung für die Förderung der Maria-Theresia-Mittelschule im Rahmen der musikalischen Bildung auch bei den Günzburger Rotariern und den Günzburger Lions, die das Musikprojekt ebenfalls finanziell begleiten.

Musikevent Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Christine Lerch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kultur Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis