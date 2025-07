Maria-Ward-Gymnasium begeistert mit Shakespeares „Twelfth Night“

Das P-Seminar Englisch des Maria-Ward-Gymnasiums hat mit seiner jüngsten Produktion von William Shakespeares Komödie „Twelfth Night“ (Was ihr wollt) das Publikum begeistert. Die Aufführung, die im Schuljahr 2024/25 als Benefizveranstaltung auf die Bühne gebracht wurde, zeichnete sich unter Anleitung von Sabine Fijolek durch ein hohes Maß an Eigeninitiative und Kreativität der Schülerinnen und Schüler aus. Unter der Gesamtleitung von Maria Baumann und der Textbearbeitung und Regie von Besfort Qerkini wurde das klassische Stück gekürzt und modernisiert, um es zeitgemäß und leicht verständlich zu präsentieren.

Das engagierte Team, bestehend aus Schülerinnen und Schülern der 11. Jahrgangsstufe, übernahm dabei sämtliche Aufgaben von der Rollenverteilung über Bühnenbild und Requisiten bis hin zu Licht- und Tontechnik sowie der Gestaltung des Programmhefts. Die Regieassistenz wurde von David Pehlivan, Madita Winkler und Christelle Makhlouf übernommen. Für die aufwendigen Kostüme zeichneten Greta Konzelmann, Sila Cebeci und Nora Rhalloub verantwortlich. Das Bühnenbild wurde von Maria Baumann, Andrada Weinhold und Laureta Gashi gestaltet, während Christelle Makhlouf und Annika Förster die Licht- und Tontechnik betreuten. Mia Linse, Melina Futterer und Karina Erhardt kümmerten sich um die Grafik und das Programmheft.

Sämtliche Einnahmen des Abends kommen den Erziehungsstellen des Frère-Roger-Kinderzentrums Augsburg zugute, um Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien die Anschaffung von Musikinstrumenten und Sportgeräten zu ermöglichen und so ihre Teilhabe an Bildung und Freizeitgestaltung zu fördern. Die Produktion ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie schulisches Engagement künstlerisches Schaffen und soziales Verantwortungsbewusstsein miteinander verbinden kann. Fotos: https://drive.google.com/drive/folders/1D6iEqwNgjiIYrFDqB8Q65v48iZZeVyi-?usp=sharing.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!