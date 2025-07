Maria-Ward-Gymnasium ist Partnerschule für Verbraucherbildung

Das Maria-Ward-Gymnasium in Günzburg hat die Auszeichnung als „Partnerschule Verbraucherbildung Bayern 2024/25“ erhalten. Bei dem Programm werden jährlich Schulen ausgezeichnet, die sich im Bereich der Verbraucherbildung engagieren. Bayerns Verbraucherschutzminister Thorsten Glauber betont anlässlich der Vergabe der Urkunden an die Schulen: „Das Erfolgsprogramm Partnerschule Verbraucherbildung Bayern feiert in diesem Schuljahr sein zehnjähriges Jubiläum. Seit 2015 vermittelt es wichtige Alltagskompetenzen an Schulen in ganz Bayern. Die Partnerschulen bereiten Kinder und Jugendliche frühzeitig und umfassend auf Themen wie Ernährung, Finanzen, nachhaltigen Konsum oder den verantwortungsvollen Umgang mit dem Internet vor.“

Teilnehmende Schulen reichten Beiträge zu Werbetricks und Fast Fashion ein

Die teilnehmenden Schulen reichten zu den Themen „Werbetricks? Wir checken‘s!“ und „Fast-Fashion? So machen wir es besser!“ jeweils einen Medienbeitrag ein und dokumentierten, wie das Thema von den Schülerinnen und Schülern erarbeitet wurde. Eine der beiden Fragestellungen konnte alternativ durch ein freies Thema mit Verbraucherbezug ersetzt werden. Insgesamt wurden dieses Jahr 109 Schulen ausgezeichnet – ein neuer Höchststand. 18 dieser Schulen erhielten zusätzlich eine Geldprämie.

Als Medienbeitrag wurden in diesem Jahr neben Filmen und Plakaten auch zahlreiche Podcasts eingereicht. Die Schülerinnen und Schüler simulierten Expertengespräche, entwarfen Werbestrategien oder Spots für fiktive Produkte, recherchierten in Supermärkten und überlegten, wie sie sich vor manipulativer Werbung schützen können.

Eva Fuchs, Landesvorsitzende des VSB: „Es geht um echte Alltagskompetenzen fürs Leben“

Eva Fuchs, Landesvorsitzende des Verbraucherservice Bayern (VSB), bekräftigt: „In den vergangenen Jahren hat sich eindrucksvoll gezeigt, wie wertvoll Verbraucherbildung ist – gerade dann, wenn sie nah an der Lebenswirklichkeit der Kinder und Jugendlichen ansetzt. Wenn sich junge Menschen aktiv mit Konsum- und Werbewelten auseinandersetzen, geht es um weit mehr als Fachwissen – es geht um echte Alltagskompetenzen fürs Leben.“ (AZ)