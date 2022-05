Martina Bronold übernimmt in Günzburg die Leitung der RPK Schwaben

Die Bezirkskliniken Schwaben haben Berthold Gawlik als Geschäfts- und Einrichtungsleiter der Rehabilitationseinrichtung RPK Schwaben verabschiedet.

Martina Bronold leitet seit 4. Mai die Rehabilitationseinrichtung für psychisch kranke Menschen, RPK Schwaben, der Bezirkskliniken Schwaben. Geschäfts- und Einrichtungsleiter Berthold Gawlik wurde nach acht Jahren verabschiedet. Der 57-Jährige verlässt das Gesundheitsunternehmen auf eigenen Wunsch zum 30. Juni. Mit inzwischen insgesamt 50 Mitarbeitenden an den beiden Standorten Kempten und neu in Günzburg ist sie die größte derartige Einrichtung in Bayern.

Gawlik habe zwei große Ziele erreicht: Er hat in seiner Amtszeit zum einen die RPK vollständig ins Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Schwaben integriert und zum anderen auf dem Gelände des Bezirkskrankenhauses (BKH) Günzburg einen Standort für Nordschwaben eröffnet. Bislang war die Rehabilitationseinrichtung ausschließlich im Stadtgebiet Kempten beheimatet, insbesondere mit der beruflichen Rehabilitation in Waltenhofen-Hegge.

Der neue RPK-Standort Günzburg ist eine "tolle" Erweiterung

2018 ging die Gesellschaft innerhalb der Bezirksklinken auf. „Der neue Standort Günzburg, den ich mit Begeisterung besichtigt habe, ist eine tolle Erweiterung“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Bezirkskliniken, Stefan Brunhuber. Damit stehen jungen psychisch Kranken in Schwaben nun zwei Standorte für ihre medizinische und berufliche Reha zur Verfügung.

Als „Global Player“ für Hilfe bei psychiatrischen Erkrankungen streben die Bezirkskliniken eine möglichst lange Versorgungskette an. „Die RPK ist ein wichtiger Bestandteil dieser Kette“, stellte Brunhuber fest. Der Vorstandsvorsitzende versprach dem scheidenden Geschäftsbereichsleiter, die eigenen Zuweisungen aus den Bezirkskrankenhäusern zu stärken und die interne Versorgungskette durchlässiger zu machen. Dafür hat sich Gawlik stets eingesetzt.

RPK Günzburg ist überdurchschnittlich gestartet

Der Reha-Bereich befinde sich nun unter dem Dach „einer gesunden Mutter“, der Geschäftsbereich sei für die nächsten Jahre und Jahrzehnte gefestigt. „Mit einer überdurchschnittlichen Belegung ist der neue Standort Günzburg bereits zwei Monate nach seiner Eröffnung gut gestartet“, so der scheidende Leiter Berthold Gawlik. (AZ)