Massenprügelei vor Günzburger Disco wird zum Fall für das Amtsgericht

Plus Massiver Widerstand gegen die Polizei, eine verletzte Beamtin: Wie zwei junge Angeklagte verurteilt werden.

Bei Polizeieinsätzen kommt es offenbar immer häufiger zu Gewaltszenen, wie jüngste Vorfälle in Berlin und Trier bestätigten. Wegen ähnlicher Vorkommnisse hat die Günzburger Justiz jetzt zwei Männer im Alter von 25 und 28 Jahren zu Bewährungsstrafen verurteilt. Bei einer Massenprügelei vor einer Günzburger Diskothek im Oktober 2021 hatten die Angeklagten massiven Widerstand geleistet und waren auf Beamte losgegangen. Eine Polizistin wurde seinerzeit verletzt.