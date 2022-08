Mausefallen auf fremdem Grundstück in Wasserburg aufgestellt

Eine Eigentümerin eines Gartens in Wasserburg entdeckt mehrere Mausefallen. Die Polizei ermittelt nun.

Am Samstag wurde der Polizeiinspektion Günzburg mitgeteilt, dass eine bislang unbekannte Person in einem Garten im Rußbaumweg in Wasserburg Mausefallen aufgestellt hätte. Die Eigentümerin gab an, dass diese zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 20.30 Uhr, unbefugt aufgestellt worden seien. In den Mausefallen waren bereits zwei Tiere verendet. Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch sowie wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/919-0 zu melden. (AZ)