Mehr als 300 Liter Diesel aus Lastwagen abgezapft

Über das Wochenende hat ein Fahrer seinen Lkw in Denzingen geparkt. Unbekannte schlagen zu und entnehmen Kraftstoff.

Der Fahrer eines Lastwagens ist am Wochenende im Günzburger Stadtteil Denzingen Opfer eines Dieseldiebstahls geworden. Laut Polizei war das Fahrzeug zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen in Denzingen in der Geschwister-Scholl-Straße abgestellt. Unbekannte zapften in diesem Zeitraum mehr als 300 Liter Diesel ab. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Günzburg unter 08221/919-0 erbeten. (AZ)