Mehr als 6000 Euro Spenden fließen an Hochwassergeschädigte

Fünf Günzburger Vereine und Einrichtungen aus der Region hat Oberbürgermeister Gerhard Jauernig zu einem kleinen Empfang ins Münzkabinett geladen, um ihnen für ihre Spendenbereitschaft zugunsten der Hochwassergeschädigten zu danken. Insgesamt haben die Armenstiftung und die Stiftung „Ein Herz für Günzburg“ sowie betroffene Kindergärten über 6000 Euro erhalten. „Auf die Hochwasserkatastrophe folgte eine Welle der Hilfsbereitschaft“, erklärte Oberbürgermeister Jauernig den Vertretern der Vereine und der Günzburger Einrichtungen. „Ich bin beeindruckt, glücklich, stolz und berührt über so viel Menschlichkeit“, betonte Jauernig. Er hatte aufgrund der Vielzahl der Spender zu einem kleinen Empfang ins Münzkabinett geladen.

Die Ideen zum Spendensammeln waren vielfältig. Die Kita Haunsheim spendete ihren Erlös in Höhe von 400 Euro vom diesjährigen Sommerfest dem Kinderhaus Hagenweide. Die Kaiserlich Königlich privilegierte Schützengesellschaft Günzburg e.V., vertreten vom Vorsitzenden Joachim Tillmann, sammelte an Trainingsabenden ebenfalls für das Kinderhaus Hagenweide sowie den Kindergarten St. Martin. Beide Einrichtungen können dadurch mit je 265 Euro unterstützt werden. Folgende Spenden wurden für die Armenstiftung und der Stiftung „Ein Herz für Günzburg“ übergeben: Der Fanclub Bachtalspatzen sammelte mit einer T-Shirt-Versteigerung auf Instagram 1576 Euro, die Pierluigi Alfano und Tobias Kolb übergeben konnten. 1000 Euro hatten Michael Demharter und Roland Briegel vom Trachtenverein Edelweiß im Gepäck. Sie hatten einen Leberkäseverkauf initiiert. Ein ordentlicher Batzen Geld kam beim Ballettnachmittag im Dossenberger Gymnasium der Ballettschule von Anja Kircher-Wagner zusammen. Zusätzlich zu den Eintrittsgeldern haben die Zuschauer fleißig gespendet. Davon gingen stolze 2766,10 Euro an die Günzburger Hochwasserhilfe. Der OB dankte allen „von ganzem Herzen“ für ihre Initiativen. (AZ)