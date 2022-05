Günzburg

vor 2 Min.

Mehr als nur streicheln: Günzburger Tierheim gründet Jugendgruppe

Plus Wie das Tierheim junge Menschen in Günzburg und Umgebung gewinnen will und was beim ersten Treffen zu erwarten ist.

Von Annika Zürn

"Eine große kleine Familie", so bezeichnet Laura Waschek, die Leiterin des Günzburger Tierheims Arche Noah, ihr Team. Diese Familie soll nun weiter wachsen, denn es wird eine Jugendgruppe für freiwillige Helfer zwischen elf und 18 Jahren gegründet. An diesem Samstag,14. Mai, ist das erste Treffen der Freiwilligen. Von 14 bis 16 Uhr sind alle Kinder und Jugendliche willkommen, die sich für Tiere, aber auch den Schutz dieser einsetzen wollen und eigenes Engagement mitbringen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen