Mehr Betreuungsplätze nötig: Günzburg will zwei neue Kitas bauen

Plus Nach dem Brand im Kindergarten Heilig-Geist verschärft sich die Betreuungssituation weiter. Die Stadt Günzburg hat zwei neue Kita-Standorte fest im Blick.

Kinderbetreuung ist ein Thema, das derzeit wenig Grund zur Freude auslöst. Wer Familien fragt, die einen Betreuungsplatz für ihren Sohn oder ihre Tochter benötigen, erfährt ähnliche Reaktionen: Es gleicht einem Lotteriespiel, einen Platz in einer Kita zu ergattern. Es zehrt an den Nerven der Betroffenen. Am besten fange man schon zwei Jahre vor der Geburt des Kindes an, nach einem Betreuungsplatz zu suchen, sagte Michael Jahn ( SPD) in der jüngsten Sitzung des Günzburger Stadtrats. Dieser nicht ernst gemeinte Rat beschreibt das Problem allerdings treffend. Mehr Betreuungsplätze sind in der Region nötig. Die Stadt Günzburg hat nun einen weiteren Schritt unternommen, um diese zu realisieren.

Im Birket soll auf einem 80 auf 30 Meter großen Gelände an der Ecke Fichtestraße/Riemweg eine Kindertagesstätte entstehen. Für die Anwohner ist es wichtig, dass für Autos kein Durchkommen vom Riemweg zur Fichtestraße ist, erklärte CSU-Stadtrat Thomas Ermer. Diese Sorge könne man nehmen. Eine andere, den Lärm betreffend, nur zum Teil. Zumindest am Wochenende sei es komplett ruhig, da dann die Kita geschlossen hat. Hans Kaltenecker (UWB) sprach von einer veränderten Altersstruktur im Birket. Kinderbetreuung sei dort wieder ein Thema, deswegen sei der Standort aus seiner Sicht ein guter. Die Änderung des Bebauungsplans wurde einstimmig vom Stadtrat beschlossen.

