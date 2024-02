Günzburg

Mehr Platz für die Günzburger Hamburger: Havi Logistik erweitert

Plus Das Unternehmen ist einer der großen Fast-Food-Partner im Günzburger Industriegebiet. Das sind die Pläne für die Erweiterung.

Von Rebekka Jakob

Viele Hamburger, die in Deutschland verkauft werden, sind eigentlich Günzburger - denn gleich mehrere Betriebe im Industriegebiet sind wichtige Lieferanten und Produzenten für Fast-Food-Ketten. Neben dem Logistiker Havi sind im Günzburger Industriegebiet der Fleischverarbeiter OSI Food Solutions und die Großbäckerei Lieken in dieser Sparte tätig. Das Geschäft geht gut - so gut, dass nun beim Logistiker Havi, der Unternehmensangaben zufolge mit mehr als 300 lokalen, regionalen und globalen Marken aus Bereichen wie Schnellrestaurants, Kaffeeketten und Catering zusammenarbeitet, eine Erweiterung plant. Der Günzburger Bau- und Umweltausschuss hatte in seiner Februar-Sitzung die Pläne auf dem Tisch liegen.

In der Max-Planck-Straße steht bereits eine Logistikhalle des Unternehmens. Diese soll erweitert und umgebaut werden, im Obergeschoss werden auch Büroflächen umgebaut. Ein neues Pförtnerhaus entsteht ebenfalls, es soll das alte Gebäude ersetzen. Die Gespräche über die Erweiterung zwischen Bauherr und Stadtverwaltung laufen schon eine ganze Weile, vor dreieinhalb Jahren sei das Unternehmen auf die Stadt zugekommen, so Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. "Wir sprechen hier von einem der traditionsreichsten Betriebe in der Stadt."

