Mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger am Schulzentrum in Günzburg

An der Kreuzung Krankenhausstraße/Ichenhauser Straße in Günzburg wurden Fahrradspuren und eine Verkehrsraumverengung eingerichtet. Damit sollen nahe des Schulzentrums Radler sicherer abbiegen und Fußgänger besser geschützt werden.

Radfahrer und Fußgänger sollen in Günzburg besser geschützt werden. An einer Kreuzung nahe des Schulzentrums ist in einer Testphase die Fahrbahn verengt.

Die Kreuzung Ichenhauser Straße/Krankenhausstraße ist ein wichtiger Knotenpunkt im Verkehrsnetz der Stadt Günzburg. Aufgrund der Nähe zu den Schulen Maria-Theresia-Mittelschule und Dossenberger Gymnasium muss dieser für Kinder und Jugendliche, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind, sicher gestaltet sein. Dafür wurde – zunächst provisorisch – eine Fahrbahnverengung in der Ichenhauser Straße installiert. Ein Schulkind ist an der Kreuzung in Günzburg verunglückt Da es an der Einmündung der Ichenhauser Straße immer wieder zu gefährlichen Situationen zwischen Radfahrern und Autofahrern kommt, wird nun getestet, ob eine Fahrbahnverengung den Bereich sicherer machen kann. Erst im vergangenen Dezember wurde ein Schulkind auf dem Rad von einem Autofahrer übersehen und beide stießen zusammen. Wenn sich die Fahrbahnverengung bewährt, soll sie ab Herbst dauerhaft installiert werden. Foto: Bernhard Weizenegger Mit der Fahrbahnverengung soll erreicht werden, dass die auf der Ichenhauser Straße von Süden kommenden motorisierten Verkehrsteilnehmer abbremsen müssen und somit die Radfahrer besser wahrgenommen werden. Außerdem wird die derzeit unübersichtliche Kreuzung auch für alle Fußgänger besser überschaubar und damit sicherer zu überqueren. Die Herstellung der Verengung erfolgt zunächst als Provisorium, damit die Maßnahme in der Praxis getestet werden kann. Bei erfolgreichem Test ist eine dauerhafte Installation ab Herbst 2022 geplant. (AZ)

