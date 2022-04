Mehrere Auseinandersetzungen in Günzburger Diskothek

Zwei handfeste Auseinandersetzungen gab es am Sonntagmorgen in beziehungsweise vor einer Günzburger Disco. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach einem Diskothekenbesuch kam es am frühen Sonntagmorgen vor der Disco in der Wilhelm-Maybach-Straße in Günzburg zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Dabei wurde laut Polizeibericht ein 21-Jähriger von einem Unbekannten mehrfach ins Gesicht geschlagen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wollte ein 18-Jähriger die beiden Kontrahenten trennen. Hierbei schlug ihm ein derzeit ebenfalls noch unbekannter Täter mit der Faust ins Gesicht. Der 21-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung mittelschwer verletzt. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 melden.

20-Jähriger wird in Disco in Günzburg ins Gesicht geschlagen

Eine weitere Auseinandersetzung gab es am Sonntagmorgen dann in der Disco gegen 3.30 Uhr. Ein 20-Jähriger wurde zunächst von einem Unbekannten angerempelt und anschließend unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Er erlitt dabei leichte Verletzungen. Zeugenhinweise nimmt ebenfalls die Polizeiinspektion Günzburg entgegen. (AZ)