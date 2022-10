Mehrere Hundert Euro Schaden bei einem Unfall mit einem Handwagen

Ein 14-Jähriger trägt laut Polizei Zeitungen aus, dann fährt ein Auto gegen seinen Handwagen. Nun suchen die Beamten den Autofahrer.

Ein 14-Jähriger trug laut Polizeibericht am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr in der Günzburger Reindlstraße Zeitungen aus. Die Zeitungen transportierte er in einem Handwagen. Während er diese an die Haushalte verteilte, stellte er den Handwagen kurzzeitig auf einer Parkfläche ab. In diesem Zeitraum fuhr ein Auto beim Wenden gegen den Handwagen, der dabei ebenso wie der Pkw beschädigt wurde. Der Autofahrer sprach den Jugendlichen an und erfragte dessen Personalien. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gab der Autofahrer jedoch seine Personalien nicht an und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sollen sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung setzen. (AZ)