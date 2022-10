Mehrere Jacken in Günzburger Diskothek verschwunden

Zwei junge Männer wollen beim Verlassen einer Günzburger Diskothek ihre Jacken an der Garderobe abholen und müssen feststellen, dass diese bereits abgeholt wurden.

Zwei junge Männer haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag unabhängig voneinander ihre Jacken an der Garderobe einer Günzburger Diskothek abgegeben und nicht wieder zurückbekommen. Nach Angaben der Polizei wollten beide beim Verlassen der Örtlichkeit am frühen Sonntagmorgen ihre Jacken wieder abholen. Bei der Vorlage der Garderobenmarke wurde ihnen mitgeteilt, dass die Jacken bereits abgeholt wurden.

Jacken wurden vermutlich an falsche Personen herausgegeben

Vermutlich wurden die Jacken versehentlich an falsche Personen herausgegeben und diese bemerkten nicht, dass es sich um die Jacke eines Fremden handelte. In beiden Jacken befanden sich diverse Wertgegenstände. Die Personen, an welche die Jacken fälschlicherweise ausgehändigt wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)