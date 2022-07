Günzburg

vor 18 Min.

Mehrere Kellerabteile in Günzburger Wohnanlage aufgebrochen

Die Polizei in Günzburg ermittelt nach mehreren Aufbrüchen von Kellerabteilen in einer Wohnanlage in Günzburg.

Nach Einbrüchen in mehreren Kellerabteilen in einer Wohnanlage in Günzburg sucht die Polizei Zeugen. Werkzeuge und Alkoholika zählen zum Diebesgut.

Die Polizeiinspektion Günzburg ermittelt nach mehreren Aufbrüchen von Kellerabteilen und hofft auf die Hilfe von Zeugen. Demnach wurden am Dienstagabend im Zeitraum zwischen 21.30 Uhr und 22.15 Uhr mehrere Kellerabteile in einer Wohnanlage in der Von-Burkhardt-Straße aufgebrochen. Dabei wurden Werkzeuge wie auch Alkoholika entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Sollten Anwohner des Großkomplexes nähere Hinweise geben können oder ihnen verdächtige Personen im vorgenannten Zeitraum aufgefallen sein, wird um Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 gebeten. (AZ)

Themen folgen