Mehrere Körperverletzungen rund um Diskothek in Günzburg

Einem 18-Jährigen wird ins Gesicht geschlagen, ein 19-Jähriger wird von fünf Männern attackiert. Die Polizei in Günzburg sucht nun Zeugen.

Am frühen Dienstagmorgen kam es in und vor einer Günzburger Diskothek in der der Wilhelm-Maybach-Straße zu mehreren Körperverletzungen. Hier wurde laut Polizei ein 18-Jähriger von einem 28-Jährigen ins Gesicht geschlagen und mit dem Knie in den Unterleib getreten. Ein 19-Jähriger junger Mann wurde von fünf bislang unbekannten Tätern ins Gesicht geschlagen. Grund hierfür sei ein Streit um eine Frau gewesen. Beide Männer wurden leicht verletzt. Zeugen, die die Körperverletzung vor der Diskothek beobachten konnten oder Angaben zu den jeweiligen Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)