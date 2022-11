Mehrere Personen übernachten unerlaubt in Gartenhütte in Günzburg

Der Eigentümer eines Schrebergartens erstattet Anzeige, weil mehrere Personen unerlaubt dort übernachtet haben sollen. Vor Ort trifft die Polizei auf weitere Übeltäter.

Der Eigentümer eines Schrebergartens in Günzburg hat Anzeige erstattet, weil mehrere Personen dort unerlaubt in einer Gartenhütte übernachtet haben sollen. Nach Angaben der Polizei überprüften Streifenbeamte diesen Sachverhalt in der Nacht vom 15. auf den 16. November.

Polizei ertappt zwei potenzielle Übeltäter auf frischer Tat

Vor Ort trafen die Beamten zwei Personen an, die erneut unerlaubt in der Hütte des Geschädigten nächtigen wollten. Höchstwahrscheinlich besteht ein Tatzusammenhang mit den bereits angezeigten Straftaten. Die Polizisten leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein. (AZ)