Mehrere Rehe kreuzen die Straße: Autofahrerin kann nicht mehr bremsen

Am frühen Morgen stößt eine Autofahrerin mit einem Reh zusammen. Nach dem Unfall macht sie einen entscheidenden Fehler.

Eine 42-Jährige Autofahrerin hat sich am Samstagnachmittag bei der Polizeiinspektion Günzburg gemeldet, weil sie mit ihrem Auto einen Wildunfall hatte. Die Frau war am Vortag gegen 4.15 Uhr auf der die Heidenheimer Straße in Günzburg in nördliche Fahrtrichtung unterwegs, als plötzlich mehrere Rehe die Fahrbahn querten.

Die 42-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und das Auto der Frau kollidierte mit einem der Rehe, das nach dem Zusammenstoß weitergelaufen sei. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 350 Euro. Weil die 42-Jährige den Unfall nicht unverzüglich gemeldet hatte, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Bayerischen Jagdgesetz eingeleitet. (AZ)