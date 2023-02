Günzburger Kita Kids + Company: Die Kripo stellt Nachermittlungen an

Die Kripo stellt Nachermittlungen im Fall der Kita Kids + Company in Günzburg an. Es geht weiterhin um Betrugsvorwürfe gegen die ehemalige Vorsitzende des Trägervereins.

Die Memminger Staatsanwaltschaft ermittelt nach wie vor gegen die CSU-Politikerin und Bezirksrätin Stephanie Denzler. In ihrer früheren Funktion als Vorsitzende des Trägervereins von Kids + Company ( Günzburg) wird ihr vorgeworfen, für die Einrichtung über Jahre hinweg zu viele Fördergelder kassiert und falsche Angaben gemacht zu haben. Das Landratsamt Günzburg als Aufsichtsbehörde bewertete dieses Fehlverhalten als "mindestens grob fahrlässig".

Aber reicht das aus, um Anklage zu erheben? Die Antwort wird die Ermittlungsbehörde vermutlich auch in diesem Monat schuldig bleiben. Auf Nachfrage sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, dass Nachermittlungen angeordnet worden seien. Die Kripo ist also wieder am Zug. Wie lange diese Polizeiarbeit voraussichtlich dauern wird, dazu machte der Sprecher keine Angaben. Am Ende wolle man ein "rundes Bild" von dem gesamten Sachverhalt haben, der als komplex eingestuft wird. (ioa)