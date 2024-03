Sparkassen-Fusion: Nun fehlt nur noch die Genehmigung

Alle beteiligten Kommunen haben der Fusion der neuen Sparkasse Schwaben-Bodensee zugestimmt. Nun hat die Sparkassenaufsicht zu entscheiden

Auch der Marktgemeinderat Ziemetshausen hat der Fusion der Sparkassen Schwaben-Bodensee und Günzburg-Krumbach zugestimmt. Mit dem Votum in der Sitzung am Montagabend sind die Weichen für die neue Sparkasse gestellt. Nach finaler Genehmigung durch die Sparkassenaufsicht der Regierung von Schwaben, soll der Zusammenschluss zur Sparkasse Schwaben-Bodensee zum 1. Juli 2024 erfolgen, heißt es in einer Pressemitteilung der Institute.

Alle kommunalen Entscheidungs- und Sparkassengremien haben dem Zusammenschluss der beiden Sparkassen Günzburg-Krumbach und Schwaben-Bodensee zugestimmt. Die Verwaltungsräte und die Verbandsversammlungen der beiden Sparkassen haben bereits Anfang Februar dem Fusionsvorhaben ihre Zustimmung erteilt. Seit vergangener Woche steht außerdem fest, dass dem Vorstandsvorsitzenden Thomas Munding Ende des Jahres Daniel Gastl, derzeit Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Günzburg-Krumbach nachfolgen wird.

Sobald die finale Genehmigung durch die Sparkassenaufsicht der Regierung von Schwaben vorliegt, wollen die beiden Sparkassen ab 1. Juli 2024 und rückwirkend zum 1. Januar 2024, die beiden Häuser zur neuen Sparkasse Schwaben-Bodensee fusionieren. Wie berichtet, entsteht durch den Zusammenschluss mit einer Bilanzsumme von rund zwölf Milliarden Euro die zwölftgrößte Sparkasse in Deutschland. (rjk)

