Technische Fusion der Sparkasse Schwaben-Bodensee steht an: Das müssen Kunden wissen

Den Kundinnen und Kunden der bisherigen Sparkasse Günzburg-Krumbach flatterte in den vergangenen Tagen Post ins Haus: Am kommenden Wochenende steht die technische Fusion der Sparkasse an, damit wird der Übergang zur Sparkasse Schwaben-Bodensee vollends abgeschlossen. Während der technischen Umstellung muss mit einigen Einschränkungen gerechnet werden.

Seit der rechtlichen Fusion am 1. Juli 2024 ist die neue Sparkasse Schwaben-Bodensee die viertgrößte Sparkasse in Bayern. Wie berichtet, hatten die bestehende Sparkasse Schwaben-Bodensee und die Sparkasse Günzburg-Krumbach Anfang des Jahres angekündigt, sich zusammenzuschließen. Bereits seit Monaten laufen auch die Vorbereitung für eine reibungslose technische Fusion. Am Wochenende soll nun der finale Schritt durch die Zusammenführung der Datenbestände, der IT-Strukturen und Kundendaten beider Sparkassen erfolgen. Dies ist die Grundlage für eine zukünftige gemeinsame Kontoführung und Beratung aller Kundinnen und Kunden. Auch Geldautomaten, Telefonanlagen, die Homepage und das Online-Banking werden im Zuge der technischen Fusion am Wochenende harmonisiert, wie die Sparkasse ankündigt.

Diese Einschränkungen gibt es für Kunden der Sparkasse am Wochenende

Damit das alles reibungslos funktioniert, stehen einige Dienstleistungen von Freitagabend, 15. November, bis Sonntagabend, 17. November, nur bedingt zur Verfügung. Auf ihrer Webseite und auf den Social-Media-Kanälen will die Sparkasse am Wochenende aktuell über den Verlauf der Umstellungen am Fusionswochenende informieren. Zwischen Freitag- und Sonntagabend stehen die Sparkassen-App sowie das Online-Banking demnach nur eingeschränkt zur Verfügung. Am Samstag ist das Bezahlen und Nutzen von Geldausgabeautomaten mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) nur beschränkt möglich. Für diesen Tag empfiehlt die Sparkasse, sich vorab mit ausreichend Bargeld zu versorgen. Kreditkarten bleiben hingegen für Zahlungen durchgehend funktionsfähig.

Läuft alles wie geplant, sind ab dem kommenden Montag die gewohnten Serviceleistungen der Sparkasse Schwaben-Bodensee, deren Gebiet sich von Augsburg über Günzburg, Memmingen, bis nach Lindau erstreckt, für alle 259.240 Kundinnen und Kunden nutzbar. Insgesamt hat die neue Sparkasse Schwaben-Bodensee durch die Fusion nun 70 Filialen, 62 Selbstbedienungsstandorte und 177 Geldautomaten im gesamten Geschäftsgebiet zur Verfügung. (AZ,rjk)