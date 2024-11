Totschlagprozess: Das Opfer war zum Tatzeitpunkt stark alkoholisiert

Am dritten Verhandlungstag des Günzburger Totschlagprozesses stellten drei Sachverständige ihre Gutachten im Landgericht Memmingen vor. Analysiert wurden unter anderem Haar- und Blutproben des Tatverdächtigen, der Alkoholgehalt im Blut des Opfers und Spuren an der getöteten Frau. Die Ergebnisse der Analysen bestätigen einige Aussagen, die der Angeklagte mit seiner Einlassung am ersten Verhandlungstag geschildert hat. Ein Gutachten zeigte auch, dass das Opfer zum Tatzeitpunkt unter erheblichem Alkoholeinfluss stand.

