Menschen mit besonderem Lebensweg stehen im Fokus

GZ-Fotograf Bernhard Weizenegger präsentiert erstmals Bilder in einer Ausstellung, die die Volkshochschule initiiert hat. Das Motto heißt "Näherkommen".

Es ist eine besondere Premiere mit außergewöhnlichen Eindrücken: Zum ersten Mal präsentiert Bernhard Weizenegger eine Bilderausstellung. Der langjährige Journalist und Fotoredakteur der Günzburger Zeitung hat 34 Menschen porträtiert, die mit der Günzburger Volkshochschule verbunden sind. Gesichter von Personen mit besonderem Lebensweg, wie es Laudator Maximilian Czysz, Redaktionskollege bei der Schwabmünchner Allgemeinen, ausdrückte.

Das Ablichten von Menschen sei sozusagen die Champions League der Fotografie, sagte Czysz. Der Fokus des Betrachters liege bei solchen Bildern auf den Augen, die Aufnahmen zeigten schöne Augenblicke der Personen, denen man tief in die Augen schauen könne. Die Ausstellung unter dem Titel "Näherkommen" wurde von Vhs-Chefin Claudia Schoeppel initiiert, die Bernhard Weizenegger dafür begeistern konnte. Die Idee dahinter war, Menschen zu zeigen, die aus vielen anderen Kulturkreisen nach Deutschland, nach Günzburg und zur Volkshochschule kommen.

Menschen auf der Suche nach Sicherheit, so Schoeppel, nach einer beruflichen Perspektive und einem besseren Leben aber auch aus Liebe. Die porträtierten Personen hätten ihre Rucksäcke, Taschen und Herzen geöffnet und in den Gesprächen mit dem Fotografen über ihre ganz persönlichen Geschichten, Wege und Wünsche erzählt. Bernhard Weizenegger hob den Mut der Menschen hervor, bei den Aufnahmen mitgemacht zu haben. Bei den Menschen handele es sich nicht um Prominente, sondern ganz normale Leute, die aus 29 Nationen stammten. Jeder dieser Porträtierten sei ein ganz individueller Mensch mit ganz persönlicher Art, sagte Weizenegger.

Was hat die Menschen bewogen, nach Günzburg zu kommen?

Die Aufnahmen erfolgten in den vergangenen zwei Monaten im Vhs-Gebäude bei normalem Tageslicht, sie entstanden mit 50-Millimeter-Objektiv aus der Hand vor einem dunklen Hintergrund. Einige der abgebildeten Personen, wie beispielsweise eine Afghanin, haben persönliche Gegenstände mit aufs Bild genommen. In kurzen Begleittexten beschreiben die Menschen, wo sie herkommen, was sie dazu bewogen hat, zum Beispiel Flüchtlinge aus der Ukraine, und welche Zukunftspläne sie haben.

Bernhard Weizenegger kündigte an, dass ein Teil der Porträts mit ausführlicheren Beschreibungen im April in der Günzburger Zeitung veröffentlicht werden. Für den besonderen Rahmen der Vernissage sorgte Alexandra Macuciz. Die gebürtige Serbin, selbst ebenfalls auf einem Foto, ist ausgebildete Opernsängerin und Musiklehrerin, sang mit eindrucksvoller Stimme vier Lieder, zum Teil von ihrem Mann Stevan an der Gitarre bekleidet.

Info Die Ausstellung der Porträts in der Vhs Günzburg, deren Produktionskosten von der Bürgerstiftung übernommen wurden, ist während der üblichen Öffnungszeiten noch bis 19. Juli zu sehen.